Alunos de Conceição do Castelo visitam granja

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, localizado no município de Conceição do Castelo, promoveu, no último dia 6, uma visita à Granja Feriani, situada em Conceição do Castelo.

A aula de campo teve como objetivo principal estimular o pensamento crítico dos estudantes, mostrando como as disciplinas de física e matemática desempenham papel crucial no cotidiano de uma propriedade granjeira.

Ao longo do dia, os estudantes tiveram a oportunidade de aplicar conceitos discutidos em sala de aula na prática. Por meio de análise dos dados coletados, documentação, pesquisa e cálculos, foi possível, de forma interdisciplinar, reforçar a aprendizagem de volume e eletricidade, por exemplo.

“Utilizando a metodologia ativa da Aprendizagem Baseada em Problemas, os alunos foram desafiados a resolver questões práticas, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas reais e inovadores”, disse a professora de Física Helena Scarpat da Silva Possebom.

“Um dos pontos altos da experiência foi a análise e o cálculo do volume total do silo de armazenamento de ração, evidenciando a aplicação concreta dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além disso, puderam compreender a importância da eletricidade para o funcionamento adequado da granja, ao observarem os sistemas de controle de temperatura e os geradores em ação”, completou a professora de Matemática Andressa Côco Lozório.

A estudante Heloisa Alves Martins falou sobre a aula de campo. “A atividade nos proporcionou uma visão prática dos conteúdos estudados em sala de aula. Poder calcular o volume do silo, observar os sistemas de controle e ainda trabalhar com os equipamentos nos deixou ainda mais motivados”, contou.