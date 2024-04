Ampliação de rede de drenagem interdita rua em Cachoeiro

A partir desta segunda-feira (29), a rua Lydia Kobi Nicola, localizada no bairro Agostinho Simonato, será fechada para tráfego devido à realização da ampliação da sua rede de drenagem pluvial.

O serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro (Semmat), visa aprimorar o sistema responsável por drenar e transportar a água da chuva na região, evitando pontos de alagamentos e os consequentes transtornos aos moradores.

Os trabalhos, previstos para durarem 20 dias, serão executados até a bifurcação com a avenida Caiçara. Em seguida, a partir deste ponto, o mesmo serviço será estenderá pela avenida, que também terá uma parte bloqueada.

De acordo com a Semmat, à medida que os trechos em obra forem concluídos no Agostinho Simonato, eles serão liberados para o tráfego de veículos.

“São intervenções necessárias para solucionar problemas que afetam a população durante o período de chuvas. Com a extensão da rede, o sistema de drenagem da região captará e escoará a água da chuva com muito mais eficiência”, destaca Lorena Vasques, secretária municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro.

