Anchieta entre as sete cidades capixabas com nota B no Turismo

Anchieta manteve seu bom desempenho na mais recente avaliação do Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo (Mtur). O município foi avaliado com nota B, em uma escala de avaliação que vai de A a E. A avaliação é feita pelo Mtur, por meio do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e dos Interlocutores Estaduais do PRT.

Além de Anchieta, somente outros seis municípios do Estado tiveram a mesma avaliação: Aracruz, Vila Velha, São Mateus, Guarapari, Domingos Martins e Cachoeiro de Itapemirim. A capital Vitória foi a única cidade capixaba com nota A.

No Brasil 2.085 municípios foram analisados. A classificação definida pelo Ministério do Turismo segue alguns pré-requisitos, como avaliação de legislações municipais específicas do turismo, Conselho Municipal do Turismo ativo, cadeia de serviços e atrativos turísticos, e prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur, além de exigir termos de compromissos assinados pelo prefeito, infraestrutura, participação social, entre outros.

“Estamos avançando nesse segmento que muito importa para nossa economia, gerando emprego e renda para diversas famílias”, destaca o prefeito Fabrício Petri.

De acordo com o secretário da pasta, Caio Mozer, Anchieta vem investindo com responsabilidade no turismo a fim de tornar o município roteiro para diversos públicos que apreciam praias, circuitos rurais, gastronômicos, culturais e religiosos. “Anchieta é repleto de paisagens e roteiros turísticos e o Santuário Nacional de São José de Anchieta é deles, que recebe turistas do Brasil e do exterior”, comenta.