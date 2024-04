Anchieta lidera ranking de cidades que mais investem em saúde no ES

Anchieta lidera o ranking do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) que classifica os municípios que mais aplicaram recursos em políticas públicas de saúde por número de habitantes.

De acordo com o órgão, os dados acumulados, de janeiro a fevereiro de 2024, apontam que a aplicação per capta de Anchieta é de R$ 361,75.

No total, foram avaliados dados de 75 municípios capixabas. O levantamento do ranking do TCE-ES analisa o total de recursos públicos do município aplicados em políticas públicas de saúde dividido pelo número de seus habitantes.

Quanto mais alta for a posição no ranking, maior é o investimento do município em Saúde para cada um dos seus habitantes. Pelo painel do TCE é possível conferir a classificação geral de todas as cidades.