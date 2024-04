Anchieta: investimento garante praça mais moderna para população

A entrada do bairro Nova Jerusalém, na sede de Anchieta, já está de cara nova com a construção de uma praça com diversos equipamentos. E nesta segunda-feira (29), a Prefeitura de Anchieta irá inaugurar a obra. A solenidade de inauguração acontece a partir das 18h.

A praça foi edificada na rotatória, em uma área total de 870 m2. O objetivo da construção foi implantar um local de lazer no bairro e reorganizar o trânsito, além de revitalizar a entrada principal da comunidade. O espaço conta com playground, pergolado, jardins, bancos, canteiros e iluminação em LED.

A empresa responsável pela construção é a R Ferreira Cardoso ME. O investimento foi de R$ 444 mil, com recursos do próprio município.