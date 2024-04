Anchieta recebe curso de prevenção ao uso de drogas para educadores

A Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (SESD), vinculada à Secretaria de Estado do Governo (SEG), realiza, nesta sexta-feira (5), na Casa do Professor, em Anchieta, o curso de prevenção ao uso de drogas destinado aos professores das escolas públicas do ensino fundamental, em parceria com a Secretaria de Educação do município. A formação vai capacitar, inicialmente, 30 professores com o auxílio do Caderno Metodológico – publicação pioneira em todo o país – e se estenderá para outros municípios capixabas.

O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, estará na cidade para o lançamento do treinamento e lembra que a capacitação contribuirá com os professores para lidar com o assunto de forma adequada. “O curso será ideal para que as escolas da rede municipal de Anchieta definam as melhores estratégias para lidar com o tema das Drogas dentro das salas de aula, a partir da realidade local. O objetivo é que o professor trabalhe o tema sem preconceito, medo ou banalização”, afirma.

Caderno Metodológico

O material que será utilizado na capacitação aos professores é inédito em todo o Brasil e conta com 70 páginas com temas atuais, necessários para professores e alunos e contribui para o diálogo e a convivência entre cidadãos. A escola é considerada um dos melhores espaços para o trabalho de prevenção ao uso de álcool e drogas e o caderno pedagógico é uma ferramenta importante para a realização de um trabalho de conscientização dos professores com estudantes, para que possam construir um caminho longe das drogas, refletindo sobre um dos maiores desafios da sociedade.

O principal objetivo do caderno é o desenvolvimento de ações voltadas aos educadores que possibilitem a ampliação e o compartilhamento de conhecimento e também experiências no campo da prevenção ao uso de drogas nas escolas, assim como delinear ferramentas que possam atuar como verdadeiros fatores de proteção em sala de aula.

O material está disponível na versão impressa, pela primeira vez, e também em formato digital com download gratuito no site do Observatório Capixaba de Informações Sobre Drogas, o OCID, e da Secretaria de Educação (Sedu).

Além da Prevenção e dos Estudos e Pesquisas, materializados pelo Caderno, é importante lembrar que a Rede Abraço também conta com outros dois eixos, o de cuidado e tratamento e o de reinserção social, disponibilizados em seus CAADs ou pelos telefones 0800 028 1028 e (27) 3636-6200 (WhatsApp).