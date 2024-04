Ibatiba celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nessa terça-feira (2) buscou conscientizar a população mundial sobre o Autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro.

Na manhã de terça (2), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibatiba (APAE) celebrou a data com a “Carreata do Autismo”.

Diversos veículos enfeitados com balões azuis, banners de conscientização e o símbolo do Autismo foram destaques na carreata que seguiu pelas ruas da cidade.

“Participar deste momento é reconhecer que as famílias se superam diariamente no cuidado, carinho e atenção às pessoas com Autismo. Buscamos, assim, conscientizar as pessoas sobre o Autismo e a importância da sociedade no dia a dia dos autistas”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Nilcilaine Florindo.

“É tempo de reconhecer os direitos. Comemorar os avanços. Permanecer na luta com as famílias e vamos em frente, sempre com Deus no comando”, pontuou o prefeito Luciano Pingo diante do Dia Mundial de Conscientização.

Ainda na terça (2), foi realizada pela APAE de Ibatiba uma Live reunindo profissionais para falar e conscientizar as pessoas sobre o Autismo.