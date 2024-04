Animal silvestre é resgatado de ataque de cães em Vargem Alta

Um veado foi resgatado de ataques de cães em uma propriedade rural no distrito de Castelinho, em Vargem Alta, na tarde da última quinta-feira (18).

De acordo com informações da Prefeitura de Vargem Alta, os secretários de Meio Ambiente Helimar Rabello e de Agricultura Gedison Canal, atuaram no resgate do animal (Subulo gouazoubira).

Segundo o secretário de Meio Ambiente, o cervídeo estava sendo atacado por cães em uma propriedade rural. Após o resgate, o veado recebeu os devidos cuidados, sendo encaminhado para a unidade do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) localizada no Parque Estadual da Pedra Azul, para que os profissionais habilitados realizassem os devidos procedimentos para a soltura do animal.

A Secretaria de Meio Ambiente orienta o cidadão que, ao se deparar com animais silvestres em locais diferentes de seu habitat natural, o órgão ambiental seja comunicado através do telefone: (28) 99951-3495.

O veado foi resgatado de ataque de cães em uma propriedade rural no distrito de Castelinho (Foto: Reprodução | Prefeitura de Vargem Alta)