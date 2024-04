Aparelhos auditivos grátis: 42 pessoas são beneficiadas no ES

A aposentada Rosa Angela Panzin Bendito, de 64 anos, descobriu há uns 10 anos que não estava ouvindo muito bem, não compreendia perfeitamente o que as pessoas falavam.

“Na época, passei por um otorrinolaringologista. Fiz uma audiometria e foi detectada realmente uma perda de audição. Mas o primeiro equipamento venceu recentemente e, agora, acabei de receber um novo no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes). Fui muito bem recebida, a doutora que me atendeu foi bem paciente, deu todas as orientações necessárias. Estou me sentindo super bem, só tiro meu equipamento para malhar na academia, porque a gente precisa cuidar de nossa saúde também”, conta.

Rosa Angela é apenas uma das 42 pessoas que receberam aparelhos auditivos gratuitamente na ação realizada pelo Crefes, no dia 13 de abril. Foi a terceira deste ano e terão outras no decorrer no ano. A mobilização tem como objetivo promover a inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD), um trabalho contínuo da Secretaria da Saúde (Sesa).

“A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para a concessão dos equipamentos e a otimização do serviço, por meio do polo de audiologia da instituição”, explicou a diretora do Crefes, Adriana Batista Vidal Zardini.

Ela ressalta ainda que essas e outras entregas que o Crefes realiza são muito importantes na medida que promovem a responsabilidade social, pois ajudam na melhora da qualidade de vida, levando, principalmente, autonomia para as PcD. “A cultura da inclusão é essencial para a criação de um ambiente saudável, eliminando as barreiras que possam dificultar esse acesso à sociedade, que é um direito de toda a população”, frisou Adriana Zardini.

Aparelhos auditivos

Adriana Zardini explica que o Crefes realiza a concessão de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados pelos municípios do Espírito Santo, compreendendo pacientes com histórico de utilização de AASI e novos usuários.

Para a concessão, ela ressalta que o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Os profissionais, ao identificarem o perfil do paciente, realizam o cadastro via Sistema de Regulação de Consultas e Exames do Estado para que ele seja regulado, autorizado e agendado, de acordo com o grau de prioridade e disponibilidade de vagas.

Posteriormente, ao ingressar no Crefes, o paciente realiza os exames audiológicos, a seleção e a verificação do benefício de aparelhos auditivos, bem como a consulta com o otorrinolaringologista quando indicado. Após essas etapas, é realizado um novo agendamento, por meio de contato telefônico, para a entrega do equipamento. As entregas são realizadas por dois fonoaudiólogos de segunda a sexta-feira, exceto na quinta-feira.

Como funciona o Crefes

O Crefes é habilitado à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, como Centro Especializado em Reabilitação II (CER II). O local é referência estadual em reabilitação física e concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além da reabilitação auditiva e a concessão de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI).

São ofertados atendimento ambulatorial e regime de internação. São 29 leitos de internação para a reabilitação precoce de pessoas com incapacidade física (tetraplegia/paresia, paraplegia/paresia, hemiplegia/paresia). Além disso, conta com o Centro de Referência em Distonia e Espasticidade (CREDE), para o atendimento dos usuários que necessitam do tratamento com toxina botulínica, e o ambulatório de especialidades (urologia, neurologia e cuidado de feridas), para o atendimento de pessoas com deficiência.