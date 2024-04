Apiacá restabelece cronograma de vacinas

Após as fortes chuvas em Apiacá, o município restabeleceu nesta semana seu atendimento de imunização. Doses contra gripe, tétano e sarampo, entre outras, já estão disponíveis para a população após o empenho da prefeitura na recuperação de equipamentos.

O principal desafio da Secretaria Municipal de Saúde foi viabilizar a refrigeração. É que a inundação no Posto de Saúde, na rua Augusto Cesário, comprometeu as câmaras frias e, por consequência, o estoque de vacina. Outras medidas, como a retomada dos cadastros e da rede de internet, estão em andamento.

A partir de contato com o superintendente regional de Saúde, Márcio Clayton, uma nova câmara já chegou ao município, emprestada pela prefeitura de Piúma.

Desde então, com a chegada de novas doses, as equipes do município promovem um mutirão para atendimento, em diversos locais, como os abrigos que recebem a população mais afetada, o distrito de José Carlos, o loteamento do Wadson, a praça próxima à sede da prefeitura e as residências, visando principalmente acamados e idosos.

“Nossas equipes continuaram firmes para que o atendimento fosse normalizado o quanto antes, buscando soluções criativas para superar os obstáculos. Com esse empenho, juntamente ao forte apoio de municípios parceiros e do governo estadual, estamos voltando gradativamente ao ritmo normal de atendimento”, destaca a secretária de Saúde de Apiacá, Flávia Zanardi.