Castelo lança carteira de identificação da pessoa com autismo

Para garantir a inclusão e acessibilidade de todos os cidadãos, a Prefeitura de Castelo passou a emitir, a partir do final de 2023, as “Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

A Ciptea é um documento que visa facilitar o acesso a benefícios e serviços públicos, além de promover a inclusão social. Ela traz consigo informações essenciais sobre o portador do transtorno, auxiliando as autoridades, instituições e a comunidade em geral a compreenderem e atenderem de maneira mais efetiva às necessidades específicas dessas pessoas.

“A Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista é uma medida adotada pela nossa administração, de grande relevância, para simplificar o cotidiano das pessoas com o Transtorno e promover uma melhor integração na comunidade. Todos os indivíduos com TEA podem solicitar a identificação. Até o momento, já foram emitidos pelo município 48 registros”, informou o prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

A Ciptea deve ser solicitada na sede da Prefeitura, no Setor de Protocolo, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no primeiro andar. Os documentos necessários para a confecção são: laudo médico, uma foto 3×4, identidade da criança e dos pais ou responsáveis.

Benefícios da Ciptea

*Atendimento Prioritário: A posse da Ciptea assegura prioridade no atendimento em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e outros locais de atendimento ao público;

*Acesso a Programas Específicos: Portadores da Ciptea podem ter acesso facilitado a programas sociais e de saúde direcionados a pessoas com transtorno do espectro autista;

*Conscientização e Sensibilização: A carteira funciona como um instrumento de conscientização, contribuindo para a sensibilização da sociedade em relação às necessidades e desafios enfrentados por pessoas com autismo.