Aposta de Alegre-ES fatura prêmio na Lotofácil

Apostas de cinco cidades do Espírito Santo acertaram 14 números na última Lotofácil. O prêmio individual para cada aposta foi de R$914,16, referente ao concurso 3083, sorteado na última sexta-feira (19). Uma das apostas foi do município de Alegre.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os outros capixabas sortudos são das cidades de Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, Serra e Vitória.

Os números sorteados foram: 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23. Dessa vez, dois apostadores acertaram o total de 15 números, um do Pará e outro de São Paulo. O total do prêmio para eles foi de R$595.123,79.

