As plantas que conseguem sobreviver nas montanhas de pedra

Uma nova forma de vida para plantas terrestres foi descrita por pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), Universidade Federal de Minas Gerais e das universidades alemãs de Rostock e Bonn. Denominada de hyperepilíticas, essas plantas estão restritas a viver em um habitat extremo das montanhas de pedra, batizado de “paredes rochosas verticais”. A descoberta é resultado da experiência de campo dos pesquisadores Dayvid Couto, Luiza F. A. de Paula, Stefan Porembski e Wilhelm Barthlott, que estudam a vegetação sobre rochas nos trópicos. O estudo foi publicado na revista científica Austral Ecology.

