Assumidos, cachoeirense Arthur Picoli se declara para Ivy Moraes

O cachoeirense Arthur Picoli está apaixonado e não faz questão de esconder! O ex-BBB decidiu fazer uma declaração em forma de cantada para sua nova namorada, a também ex-BBB Ivy Moraes.

Nos Stories de seu Instagram, o personal publicou uma foto de Ivy dentro de um avião – os dois estavam voltando da viagem romântica que fizeram para Natal, no Rio Grande do Norte.

Leia também: Cachoeirense Arthur Picoli e Ivy Moraes trocam carinhos em cruzeiro

A influenciadora comemorou seus 32 anos na última quinta-feira (25), e os dois passaram a data juntos, no Rio Grande do Norte.

Na legenda da foto, ele foi clichê e fez uma piadinha com o fato de Ivy ser muito bonita. “Depois que eu comecei a pilotar avião, perdi o medo de voar”, e colocou um emoji no fundo.

Os dois são ex-BBBs, mas não participaram da mesma edição. Enquanto Ivy esteve no BBB 20, escolhida para entrar no programa pelo público após a dinâmica da casa de vidro, Arthur participou do BBB 21, e se envolveu com a atriz Carla Diaz ao longo da edição.