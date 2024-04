Cachoeirense Arthur Picoli e Ivy Moraes trocam carinhos em cruzeiro

Tem novo casal na área? Na madrugada deste domingo (31), os ex-BBBs, Ivy Moraes, 31 anos, e o cachoeirense Arthur Picoli, 29 anos, trocam carinhos a bordo do cruzeiro ‘On Board Festival’.

Durante um show da dupla Jorge e Mateus, os ex-participantes do “BBB”, ela da edição de 2021 e ele na seguinte foram vistos próximos um do outro, com direito a beijos na bochecha. Ivy e Arthur não assumiram relacionamento publicamente até o momento.

No ano passado, Ivy terminou um namoro de três anos com Nandinho Borges. Segundo a ex-BBB, o relacionamento se desgastou devido à distância. Enquanto ela se dividia entre Belo Horizonte e São Paulo, a vida de Fernando era concentrada no Espírito Santo.

Arthur, que namorou a atriz Carla Diaz durante o BBB 21, ensaiou uma ficada com Mel Maia, em 2022. Na época, Mel elegeu o modelo como o ‘mais gostoso’ que ela já beijou.