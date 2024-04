Atenção contribuinte: último dia para pagar IPTU com desconto em Cachoeiro

Os contribuintes de Cachoeiro de Itapemirim que desejam realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 com desconto, devem se antecipar. Isso porque a data de vencimento da cota única e da primeira parcela do imposto é nesta segunda-feira, dia 15 de abril.

Os boletos do IPTU)de 2024, já estão disponíveis no site da Prefeitura de Cachoeiro (acesse o link). Contudo, eles não serão impressos pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa).

Portanto, para emitir o documento, basta o contribuinte deve informar CNPJ ou CPF vinculado ao imóvel ou, ainda, a inscrição cadastral.

Vencimentos e descontos

A saber, a data de vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2024 é no dia 15 de abril. Quem pagar à vista (cota única) terá descontos de 90% na diferença de valor entre 2020 e 2024 (em razão do recadastramento imobiliário). Além disso, mais 10% de desconto sobre o valor total, pela pontualidade.

Para os que optarem pelo parcelamento, o desconto é de 85% na diferença de valor entre 2020 e 2024 (também em virtude do recadastramento imobiliário). Dessa forma, são oito parcelas, com vencimentos de abril a novembro – veja calendário abaixo.

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) salienta, ainda, que foi garantida redução de 20% no valor do tributo de 2024 à unidade imobiliária – sem débito em Dívida Ativa – que quitou integralmente (por cota única ou parcelamento) o IPTU 2023, até 31 de dezembro de 2023.

Formas de pagamento

Por fim, o pagamento do IPTU 2024 pode ser feito por PIX. Ou ainda por meio dos canais disponibilizados por Banestes, Santander, Sicred, Banco do Brasil, Caixa e Bancoob.

Opções de pagamento do IPTU Cachoeiro 2024

15/04/2023 – Cota única (10% de desconto)

Parcelamento

1ª 15/04/2024

2ª 15/05/2024

3ª 17/06/2024

4ª 15/07/2024

5ª 15/08/2024

6ª 16/09/2024

7ª 15/10/2024

8ª 18/11/2024