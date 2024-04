Atletas olímpicos participam de campanha e estimulam o voto jovem no ES

Mesmo com todos os esforços voltados para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados no final de julho, seis atletas dedicaram seu tempo para gravar um vídeo destacando a importância de jovens de 15 a 17 anos procurarem um cartório eleitoral para a emissão do primeiro título de eleitor.

A ação, parte do programa #SerEleitor, é fruto de uma parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Voluntários

Giulia Penalber, atleta de wrestling; Pepê Gonçalves, atleta de canoagem slalom; Jade Barbosa, atleta de ginástica artística; Arthur Zanetti, atleta de ginástica artística; Francisco Barreto, atleta de ginástica artística; e Mafê Costa, atleta de natação; voluntariamente gravaram o material, que destaca a importância do voto e indica como os jovens podem fazer seu cadastramento eleitoral, que pode ser via QRCode ou pelo site do TRE-ES.

A parceira com o COB, por meio de seu presidente, Paulo Wanderley Teixeira, garantiu a adesão de peso ao programa #SerEleitor e mereceu destaque do presidente do TRE-ES, desembargador Carlos Simões Fonseca, que afirmou.

“São iniciativas como essa que nos estimulam, nos entusiasmam a cada vez mais a buscar esse caminho, de formar novos quadros; inclusive, essa é uma das orientações do TSE e do CNJ: que o Poder Judiciário saia do seu ‘casulo’ e vá ao encontro dos anseios da sociedade. Este é o nosso dever, a nossa obrigação como formadores e incentivadores do exercício da cidadania. Eu sempre digo que não existe legitimação maior de cidadania do que o direito de votar e ser votado. O voto representa a maior garantia de segurança e cidadania que nós podemos ter, e é nosso dever incentivá-lo”, finalizou.

