Atendimento para empresários: Bandes estará em Mimoso nesta quarta (3)

Nesta quarta-feira (3), a partir das 09 horas, a equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) atenderá e orientará as empresas de Mimoso do Sul afetadas pelas chuvas na região. A ação é coordenada pelo banco em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), que montou uma estrutura de atendimento no local e conta com o apoio da prefeitura de Mimoso do Sul e a Associação Comercial Industrial Agropecuária de Mimoso Sul de Mimoso do Sul (ASCOMI), com o objetivo de apresentar ao empresariado alternativas de acesso ao Bandes Emergencial.

O banco de desenvolvimento montou uma ‘força-tarefa’ para atendimento e orientação das empresas dos 13 municípios afetados para terem acesso aos recursos emergenciais. Os gerentes de Negócio do Bandes, nesta terça-feira (2), realizam atendimento para empresas de Atílio Viváqua, Muniz Freire, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, realizando reuniões com as associações empresariais locais e prefeitura para estruturação das demandas, além de visitas a empresas que necessitam de orientação sobre o acesso aos recursos ou clientes do banco que necessitam de suspensão de parcelas de contratos vigentes, válida por seis meses.

O Governo do Espírito Santo, por meio do Bandes, disponibilizou uma linha de crédito com condições especiais para empresas que tiveram prejuízos por conta das fortes chuvas na região sul. O financiamento tem condições atraentes e adequadas ao momento. Serão R$ 50 milhões destinados aos financiamentos. Essa medida faz parte do esforço do Governo para contribuir para recuperação socioeconômica da região, permitindo a geração de renda e manutenção dos empregos. Disponibilizamos também a opção de repactuação de contratos vigentes para clientes do banco, se necessário”, enfatiza Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes.

O Governo do Estado disponibilizou R$ 50 milhões com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba (FORTEC), com uma linha de financiamento emergencial para atendimento às empresas dos municípios atingidos pelas chuvas. A linha de crédito emergencial oferece juros reduzidos, equivalentes a 50% da taxa Selic, além de crédito de R$ 21 mil até R$ 500 mil, com prazo de até seis anos para pagamento, incluído o primeiro ano de carência. Além disso, para clientes com contratos vigentes no Bandes, o banco disponibilizará o mecanismo de suspensão de parcelas em curso pelo prazo de seis meses.

Com o Bandes Emergencial, as empresas poderão acessar recursos financeiros por meio de uma linha de financiamento com condições operacionais subsidiadas pelo Governo do Estado e adequadas ao momento emergencial, além da possibilidade de solicitação de suspensão de parcelas dos contratos vigentes dos clientes do banco. O financiamento para capital de giro possibilita que os empresários possam adquirir matéria-prima ou mercadorias, maquinário e custear demais despesas operacionais da empresa para que ela possa se reestruturar.

A condição de empreendimento afetado deverá ser atestada por laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) ou da prefeitura municipal, que comprove os danos sofridos com a chuva.

Bandes Emergencial:

Condições Operacionais

Valor financiado: de R$ 21 mil até R$ 500 mil

Carência: até 12 meses

Prazo de amortização: até 60 meses

Prazo total do financiamento: até 72 meses

Taxa de juros: 50% da taxa Selic

Serviço:

Atendimento Bandes Emergencial em Mimoso do Sul

Data: 03/04 (quarta-feira)

Horário: 9h às 17h

Endereço: Praça Cel. Joaquim Paiva Gonçalves, nº 50. Centro, Mimoso do Sul (atrás dos Correios)