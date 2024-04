Incaper marca presença na ExpoSul para apresentar técnicas agrícolas

O mês de abril está repleto de oportunidades de capacitação gratuita para produtores rurais do Espírito Santo. Profissionais do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e de instituições parceiras participam de 16 eventos, como dias de campo, cursos e feira agropecuária, levando conhecimentos a diversas regiões do Estado.

Nesta semana, recebem um treinamento para identificação e manejo das principais pragas do café conilon as cidades de Ponto Belo, nesta quarta-feira (03), e Mucurici, na quinta-feira (04).

Na Exposul Rural, que começa nesta quinta-feira (04), em Cachoeiro de Itapemirim, o Incaper estará presente com conteúdos técnicos sobre manejo de pragas em olerícolas, nutrição para recuperação de pastagens degradadas, cochonilhas do cafeeiro, tecnologias para produção sustentável na cafeicultura, entre outros.



Contudo, na sexta-feira (05), na região Sudoeste Serrana, o município de Brejetuba recebe um Dia de Campo sobre Abacateiro. Aliás, no sábado (06), em Irupi, na região do Caparaó, tem Dia de Campo sobre gestão e manejo visando à qualidade do café.



A programação nas semanas seguintes conta com cursos para trabalhador na bovinocultura e operador de máquinas agrícolas, na Serra. Todavia, além de eventos sobre qualidade do café e diversificação agrícola em diferentes cidades.

As informações sobre cada atividade podem ser conferidas no site do Incaper (incaper.es.gov.br), na área de “Agenda”.