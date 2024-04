Belos registros na Semana Estadual de Observação de Aves

Na Semana Estadual de Observação de Aves, criada recentemente por meio da Lei nº 2090/24, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante irá divulgar até o próximo domingo (28), registros de aves de ocorrência no município que mostram a rica biodiversidade local.

O levantamento de aves foi realizado para enriquecer o diagnóstico do Plano Municipal da Mata Atlântica e incentivar o turismo de natureza, como mais um atrativo para a cidade que já é Capital Nacional do Agroturismo.

Para a Secretaria de Meio Ambiente, a conservação da fauna, flora e das florestas também se apresenta como uma oportunidade de renda para proprietários rurais que mantiveram suas matas preservadas.

Segundo o Ministério do Turismo, no mundo todo existem 100 milhões de observadores de aves, sendo 42 mil no Brasil, o que gera cerca de 90 bilhões de dólares/ano.

Fonte: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.