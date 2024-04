Blitz do Consumidor em São José do Calçado

A Prefeitura de São José do Calçado promoveu na última sexta-feira (13), a Blitz do Consumidor com a oferta de regularização de vários serviços para a população.

Algumas empresas e secretarias municipais de São José do Calçado estiveram presentes no Parque de Exposição da Divineia, na última sexta-feira (13).

Crédito: PMSJC

O evento contou com a presença da segunda edição da Van da Energia, comandada pela EDP, entregando vários serviços relacionados às instalações elétricas residenciais, troca de lâmpadas e cadastro da tarifa social, possibilitando descontos de até 65% na tarifa.

A Secretaria de Saúde também esteve presente no local, ofertando atendimento médico e serviços de clínica geral.

Além disso, outro serviço importante foi disponibilizado pela Secretaria de Assistência, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O intuito era de garantir a inscrição das pessoas no Cadastro Único, assegurando o direito dos usuários a uma vasta gama de benefícios do Governo Federal.

Por fim, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) esteve presente com a unidade móvel de atendimento, ofertando todos os serviços disponíveis nas unidades físicas da companhia por meio de atendimento dentro da unidade móvel.

Várias pessoas buscaram soluções para demandas relacionadas à distribuição de água e cadastro da tarifa social, possibilitando descontos de até 75% na tarifa.

Crédito: PMSJC