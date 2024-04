Briga por demissão termina com pessoa esfaqueada em Dores do Rio Preto

Um homem, de 35 anos, foi socorrido após ser esfaqueado por um jovem de 23 anos, no centro de Dores do Rio Preto, na tarde da última terça-feira (23).

Segundo informações da Polícia Militar, os militares realizavam o policiamento no centro do município, quando, ao passarem em frente ao Pelotão da Polícia Militar do Eespírito Santo, um homem parou a viatura, dizendo que queria se entregar, pois havia acabado de dar um golpe de arma branca em um homem de 35 anos, próximo a igreja católica. Após, a equipe foi até o local e não encontrou a vítima.

Diante disso, os militares se deslocaram até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Dores do Rio Preto e encontraram a vítima recebendo os primeiros socorros. Além disso, o homem foi levado para o Pronto Socorro de Guaçuí e, posteriormente, transferido para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

Na delegacia, o jovem informou que estava retornado para casa após o trabalho, juntamente com um colega, quando ao passarem pela Rua Saudade, a vítima saiu de trás de uma árvore e começou a tirar satisfação. No entanto, o detido disse que a vítima tinha sido demitida da empresa e alegava que o suspeito tinha provocado. O jovem foi agredido pela vítima com um soco no rosto e no momento que seria atingido com uma pedra, o agressor tirou uma faca da mochila e desferiu golpes contra o homem de 35 anos. A faca usada no crime não foi localizada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional de Alegre, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).