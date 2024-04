Cachoeiro: Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” será reformado

Na manhã desta quinta-feira (18), a Prefeitura de Cachoeiro autorizou o início das obras de reforma do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), situado no bairro Baiminas. A unidade, um dos principais equipamentos públicos da rede municipal de saúde, receberá diversas intervenções em sua estrutura para melhorar os serviços oferecidos no espaço.

Entre as melhorias estão a reforma completa do telhado, para solucionar problemas relacionamentos a infiltrações; manutenção pintura geral; reestruturação dos sistemas elétrico e hidráulico; além de manutenção nas paredes e demais componentes estruturais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro, os atendimentos, no PPG, continuarão em normalidade durante o andamento das obras.

Reforma do ‘Paulo Pereira’

Presentes na solenidade de assinatura da Ordem de Serviço, os secretários municipais Alex Wingler e Lorena Vasques, titulares das pastas de Saúde e Obras, respectivamente, destacaram os avanços na rede municipal de saúde, com a realização de diversos projetos na área.

“A realização das principais melhorias em nossa cidade, como a reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, é fundamental para promover o bem-estar e a qualidade de vida de nossos cidadãos. É nosso dever fiscalizar de perto o andamento desses serviços, garantindo que sejam executados com celeridade e eficiência, para podermos em breve entregar à população um espaço renovado e adequado para os atendimentos”, enfatizou a secretária Lorena Vasques.

“Mais um importante avanço para nossa rede municipal de saúde, que passa por uma grande transformação, com um grande volume de obras que visam reestruturar os atendimentos e fortalecer a atuação dos nossos servidores, em sua missão cotidiana de acolher pacientes e familiares”, salientou o secretário Wingler, que destacou, ainda, a recente reforma do Pronto Atendimento do distrito de Itaoca e a fase final da reforma da UPA do bairro Marbrasa, outros dois equipamentos públicos que, junto do PPG, compõe a rede de Pronto Atendimento do município e também receberam grandes investimentos.

Investimentos

Para o prefeito Victor Coelho, as melhorias na rede municipal de saúde são frutos de um trabalho contínuo e planejado, com prioridade aos espaços que mais demandam por intervenções.

“Estamos, sempre, atentos aos locais que necessitam de melhorias e, também, acolhendo as demandas da sociedade, para que todas as intervenções necessárias sejam planejadas e realizadas conforme a capacidade do município. Cachoeiro está com um volume de obra nunca antes visto, que abrange todos os setores essenciais para a manutenção da qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito.