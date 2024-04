Cachoeiro comemora aniversário de Roberto Carlos na próxima semana

Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro dará início à programação especial em homenagem ao aniversário de Roberto Carlos, comemorado em 19 de abril.

As atividades serão iniciadas com apresentações do saxofonista Victor Batista, na segunda (15) e terça (16), de 11h às 15h, na Casa de Cultura Roberto Carlos, localizada no bairro Recanto.

Da segunda (15) até o sábado (20), os visitantes poderão apreciar uma exposição de artesanatos alusivos ao ilustre cantor cachoeirenses feitos pelos artistas da cidade. A mostra estará disponível, de 9h às 18, no final do Corredor Musical, caminho que leva até à casa da infância do rei da música brasileira.

Além disso, uma das atrações mais aguardadas é a aparição do cover do Roberto Carlos, o mineiro Robson Carlos. Ele irá recepcionar os visitantes e fãs na Casa de Cultura, de quarta (17) a sexta-feira (19), a partir das 9h.

Para finalizar a programação, ainda na sexta-feira (19), haverá a apresentação do Conservatório de Música, às 15h e do Coral “Vozes de Cachoeiro”, às 17h30, na Casa de Cultura Roberto Carlos.

Durante toda a semana, haverá transmissão, ao vivo da programação, na Rádio Cachoeiro, estação cachoeirense onde o rei da música começou a carreira. O Projeto Casa Verde também prestará homenagens por meio de vídeo durante toda a programação.

“A programação de homenagem a Roberto Carlos é sempre muito esperada. É o momento em que rendemos homenagens ao nosso ilustre conterrâneo, que projetou o nome de Cachoeiro para o Brasil e para o mundo. Que todos os cachoeirenses e visitantes venham nos ajudar a prestigiar essa homenagem a quem é tão importante para a história da nossa cidade”, convida Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo.