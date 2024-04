Victor Coelho: “Estamos preparando uma Festa de Cachoeiro especial”

Com as obras do parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim e o recém-inaugurado Centro de Eventos ‘Roberto Carlos’, o município já começa a preparar a programação da festa da cidade, que acontece no fim do mês de junho.

O prefeito Victor Coelho (PSB), ressaltou que a programação da festa terá as tradicionais homenagens, além do desfile cívico, rodeio e shows nacionais, que serão realizados no parque de exposições.

“Estamos fechando a programação e teremos shows nacionais. No entanto, ainda não posso revelar antes de assinar os contratos. Estamos preparando uma programação muito especial para a festa deste ano”, explica Victor.

No entanto, antes da Festa de Cachoeiro, a cidade se prepara para celebrar o aniversário de um de seus filhos ilustres: Roberto Carlos.

“Ele é um dos grandes que leva o nome de nossa cidade para fora, e estamos preparando uma programação parar celebrar o nosso Rei, com atrações na casa onde viveu Roberto Carlos”, continua.

Além disso, Victor também anunciou uma homenagem à Gercy Volpato, primeira fã de Roberto Carlos, que faleceu no dia 29 de março deste ano. “Queremos fazer uma homenagem diferente para a Dona Gercy, por toda sua história e legado”, completa.

Assista a entrevista completa!