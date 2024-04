Cachoeiro fecha trimestre com redução de homicídios e crimes patrimoniais

Em Cachoeiro, o ano de 2024 começou com uma significativa melhora nos índices relacionados à segurança pública. É o que revelam dados divulgados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Nos primeiros três meses deste ano, o município registrou 8 casos de homicídios – uma redução de 20% em comparação ao mesmo período de 2023, em que 10 ocorrências desta natureza foram notificadas.

Segundo o vice-prefeito de Cachoeiro e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes Barbosa, os resultados positivos são reflexo dos investimentos. Estes contribuíram para aprimorar a colaboração entre as diversas forças de segurança, resultando em uma atuação integrada mais eficaz.

“O 9º Batalhão vem atuando, diariamente, visando o bem-estar da população de Cachoeiro. Em parceria com as instituições que compõem o núcleo de Segurança Pública e com os investimentos do Estado, conseguimos aumentar o número de policiais nas ruas todos os dias, realizando o patrulhamento preventivo em nossos bairros, sendo visível a redução dos índices em nossa cidade. Também vem sendo de grande auxílio as operações de videomonitoramento no município.”, frisa o tenente-coronel Hélio Coelho da Costa Junior, comandante do 9º Batalhão da PM.

Em Cachoeiro, a nova central de videomonitoramento foi inaugurada em agosto do último ano. Fruto de um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões, o sistema opera 228 câmeras estrategicamente instaladas em diversos pontos da cidade, uma quantidade seis vezes superior ao sistema anterior, que dispunha de apenas 40 unidades.

A central é equipada com as mais recentes tecnologias disponíveis, como câmeras de reconhecimento facial, leitura de placas de veículo e radar perimetral, que coíbem a prática de crimes e auxiliam em abordagens e investigações.

Redução de crimes patrimoniais

Além da redução do número de homicídios, Cachoeiro também registrou uma queda de 19,07% nas ocorrências relacionadas a crimes contra o patrimônio, que englobam ações como estelionato, fraudes, roubos, furtos e crimes informáticos. No primeiro trimestre de 2023, foram 866 ocorrências desta natureza, frente a 717 registradas no mesmo período deste ano.

Com relação à subtração de objetos, em 2024, o município registrou 94 furtos e roubos de aparelhos celulares, uma redução de 25,98% se comparado ao mesmo período de 2023.

Uma diminuição ainda mais significativa foi observada no número de veículos furtados e roubados, com uma contração de 26,22%. Isso se traduz em 16 ocorrências a menos em comparação com o primeiro trimestre dos anos de 2023 e 2024, que registraram, respectivamente, 61 e 45 crimes desse tipo.

Valorização da Guarda Civil Municipal

Entre os diversos investimentos realizados em segurança, a Prefeitura de Cachoeiro também priorizou a valorização da Guarda Civil Municipal (GCM). Desde 2019, o órgão passou a contar com um plano de carreiras, em que as promoções são realizadas de maneira vertical, estabelecendo uma hierarquia interna, o que incluiu a criação de cargos de comando de livre nomeação por parte do Poder Executivo, ocupados por agentes que atingirem o último nível hierárquico.

A Guarda Municipal passou a contar com escala extra de serviço – aumentando o efetivo em atividade nas ruas -, indenização anual para a compra de uniformes e parcerias com as polícias estaduais, que resultaram em entregas de viaturas, armamentos e outros equipamentos.

Além disso, o órgão recebe treinamento anual de capacitação e habilitação, bem como o porte de armas longas para permitir a patrulha em todas as áreas do município. Em breve, está prevista a inauguração de uma nova sede da Guarda, atualmente em fase avançada de construção.

Ronda escolar

Como forma de aumentar a segurança no ambiente escolar, agentes da GCM de Cachoeiro visitam as unidades de ensino municipais nos horários de entrada e saída dos alunos.

Adicionalmente, os profissionais levam atividades como palestras e interações lúdicas com os alunos de todas as etapas de ensino, com foco em temas como respeito e disciplina, conforme a demanda de cada escola.

Os guardas realizam as ações mediante a uma divisão por regiões. Além disso, os gestores escolares também são orientados a acionar a ronda em situações que demandem a presença dos guardas no entorno das unidades.

“Os serviços prestados pelo patrulhamento preventivo, ronda de prevenção escolar e apoio a outras instituições têm contribuído para a redução da violência em Cachoeiro. São atuações conjuntas e integradas com outras forças de segurança, que têm como principal missão levar mais tranquilidade para a população”, destaca Edinete Mendes, superintendente da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro.

Integração com a Saúde e Assistência Social

Em Cachoeiro, as políticas de combate ao crime também são implementadas fora do âmbito da segurança pública, em um trabalho integrado com outras áreas da administração municipal, formando uma rede de apoio às vítimas de violência.

Na área da saúde, o município oferece atendimento especial às mulheres, por meio da Casa Rosa, inaugurada em 2022. O espaço possui uma equipe multidisciplinar, que dá suporte e acompanhamento àquelas que passaram pelas mais diversas situações de risco à integridade física e emocional.

Em relação ao atendimento social, Cachoeiro conta, atualmente, com oito Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que dão suporte às famílias nas mais diversas situações de vulnerabilidade, incluindo episódios de violência.

Em outra frente de ação, o município, por meio de diversas parcerias com entidades públicas e privadas, promove a oferta de diversos cursos da capacitação profissional, especialmente voltados para o público em situações de risco social.

“Nossa gestão é pautada por uma visão ampla de combate ao crime, com foco não apenas em coibir as ações criminosas, mas, também, dar suporte às vítimas de violências e suas famílias, com uma abordagem multidisciplinar, orientada por um atendimento profissional e humanizado”, destaca o prefeito Victor Coelho.