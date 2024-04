Cachoeiro mantém bom desempenho em indicadores de turismo

Cachoeiro de Itapemirim manteve seu bom desempenho na mais recente avaliação do Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo (Mtur), divulgada no último mês de março.

Avaliado com nota C em 2019, o município avançou para B em 2021, classificação mantida em 2024, com o cumprimento de 100% dos requisitos exigidos pelo MTur para essa categoria. A cidade é a mais bem avaliada da Região Sul do Espírito Santo, ao lado de Anchieta e Piúma, que também são nota B.

Para a inserção no Mapa do Turismo Brasileiro, Cachoeiro cumpriu os quatro critérios de aprovação: possuir um Conselho Municipal de Turismo, bem como um órgão municipal específico para o turismo, dispor de recursos exclusivamente dirigidos ao turismo e ter empresas cadastradas no Cadastur, do MTur.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, pontuar bem no Mapa é importante porque é a partir dele que são definidas as áreas – recortes territoriais – que devem ser trabalhadas prioritariamente nas ações governamentais de fomento ao turismo. Além disso, trata-se de fonte de consulta para investidores privados desse segmento.

Destaque em Turismo Inteligente

Em outra frente de atuação do Mtur, Cachoeiro também é destaque. O município ocupa o 20º lugar de Destino Turístico Inteligente (DTI) no Brasil e o 4º lugar no Espírito Santo, conforme a mais recente avaliação da Estratégia Nacional Destino Turístico Inteligente (DTI).

No ranking, são avaliados itens que incluem índices de empreendedorismo, conectividade, desenvolvimento humano, e iniciativas que comprovem que os municípios estão comprometidos com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas.

“Estamos sempre atentos às ferramentas capazes de fomentar a atividade turística em Cachoeiro, que tem atrações das mais variadas naturezas, tanto na sede como no interior do município. Seguimos nesse compromisso, que tem como principal finalidade fortalecer a identidade cultural e turística na região, berço de grandes ícones nacionais e de belezas naturais únicas”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.