Cachoeiro: Programa Portas Abertas recebe primeiros visitantes em 2024

O trabalho da BRK em Cachoeiro de Itapemirim vai além de levar água e saneamento básico de qualidade para a população. Com o compromisso de também proporcionar conhecimento e de se aproximar das comunidades onde está inserida, a concessionária investe no programa de visita “Portas Abertas”, que iniciou as atividades de 2024 na última semana recebendo alunos de duas instituições de ensino: Escola Inah Werneck, localizada no bairro Aquidaban, e Faculdade América, no bairro BNH.

A professora de matemática e coordenadora de área, Paula Silvestre dos Santos, acompanhou cerca de 30 estudantes do 6º ano da escola Inah Werneck. Ela afirmou que os alunos estavam ansiosos pela visita e que a atividade foi positiva. “Foi uma oportunidade para ajudá-los a relacionar ciência e realidade. É importante para o aprendizado que eles compreendam a aplicabilidade do que estudam nos livros”, destacou.

Ela ressaltou ainda que a escola tem a missão de contribuir com a formação de cidadãos críticos, capazes de refletirem sobre situações socioambientais e de participarem ativamente da busca de soluções. “Dessa forma, a visita à BRK se torna significativa porque o estudante percebe todo o processo de limpeza até e distribuição da água realizada pela empresa. Além disso, ele começa a entender a necessidade que o ser humano tem de cuidar desse recurso passando a fomentar as descobertas no meio onde vive”, opinou a professora.

Para o professor de instalações prediais da Faculdade América, Lucas Marques da Silva, os alunos do 5º Período de Arquitetura e Urbanismo que participaram da visita saíram da atividade muito satisfeitos. “Ficou claro como ocorrem os processos dentro da empresa. Entender as etapas de tratamento e distribuição da água, bem como o tratamento do esgoto, implicam em um ganho de conhecimento e técnicas. Esse conteúdo será fundamental no dia a dia de suas profissões”, afirma.

Na visita, que tem duração de até duas horas, os participantes conhecem todo o processo desde a captação da água, no Rio Itapemirim, até a distribuição nos imóveis, seguindo rigorosos critérios de qualidade e de acordo com a legislação. Também é apresentado o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), responsável por fazer a devolução do efluente tratado aos rios e córregos, preservando o meio ambiente.

“O programa Portas Abertas visa contribuir para a construção da cultura do saneamento no município. Voltado às instituições de ensino, empresas, associações de moradores e aos mais diversos representantes da comunidade cachoeirense, o programa busca aproximar as pessoas aos serviços realizados pela concessionária e, acima de tudo, fazer o público perceber sua responsabilidade na preservação da água”, ressalta a analista de comunicação da BRK em Cachoeiro, Milena Camporez.

O outro formato do programa é o Portas Abertas 360°, no qual todas as informações são levadas ao público com o apoio de óculos de realidade virtual. Para agendamentos de visitas, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou telefone (28) 99989-7722.