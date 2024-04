Cachoeiro: rodovia causa transtornos que podem levar à morte

As condições da rodovia que liga Cachoeiro a Atílio Vivacqua estão precárias. Quando chove, a situação que é ruim, fica ainda pior, se tornando um local propício para derrapagem de veículos e acidentes como o que ocorreu, no último sábado (30), com um motociclista.

Além da falta de sinalização, a rodovia também está tomada por barro e areia. Imagem enviada por um leitor do AQUINOTÍCIAS.COM mostra o momento em que o piloto perde o controle da moto por causa da quantidade desses materiais que se encontram na rodovia.

Ele cai no chão, mas consegue se levantar rapidamente, sem ferimentos, pois estava com equipamentos de proteção adequados. Por conseguinte, um veículo que vinha em baixa velocidade atrás do motociclista registrou o momento da queda.

As condições da rodovia também têm prejudicado os atendimentos emergenciais. Por causa da precariedade do “asfalto”, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) encontrou dificuldade para transitar.

O que diz o DER

Entretanto, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que vai enviar uma equipe técnica ao local para realizar a limpeza. Afirma ainda que vai analisar quais medidas podem ser adotadas a fim de melhorar a segurança do trecho.