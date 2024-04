Cachoeiro: suspeitos em fuga atropelam motociclista após furto em motel

Um motociclista foi atropelado e quatro pessoas presas após furto de um carro em um motel, neste fim de semana, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o fato ocorreu no último sábado (27), na Avenida Mauro Miranda Madureira, próximo ao Aqua Center.

Após determinação do Ciodes, uma equipe se deslocou para a localidade para apurar denúncia de furto de um carro de passeio da Volkswagem, modelo Gol Bola.

Com o auxílio da Central de Vídeo Monitoramento, o veículo furtado foi interceptado próximo ao antigo Detran.

Durante a fuga, um motociclista foi atropelado na Rodovia do Valão. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O portão do motel também foi destruído.

Quatro suspeitos, três homens e uma mulher, foram detidos e encaminhados para a 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo roubado foi removido para o pátio da delegacia e entregue a autoridade para posteriormente entregar ao proprietário, que se fazia presente no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).

