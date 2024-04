Cachoeiro tem cinco novas Unidades Básicas de Saúde em construção

A Rede municipal de saúde de Cachoeiro contará, em breve, com novos equipamentos públicos para o atendimento básico à população. Atualmente, o município conta com cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em construção.

Na sede do município, estão em andamento obras nos bairros Recanto, Agostinho Simonato, Nossa Senhora Aparecida e Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima), em um investimento total de R$ 19,5 milhões, com recursos oriundos do governo do estado.

Já no interior, também avança a obra de reforma e ampliação da UBS do distrito de São Joaquim, em mais uma parceria da Prefeitura de Cachoeiro com a Faculdade Multivix. Também em cooperação com a instituição de ensino superior, estão sendo executadas a reforma da UBS do bairro Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo) e a reestruturação da nova sede do Centro de Referência em Infectologia “Abel Santana” (Crias).

Com as novas UBS, Cachoeiro terá um reforço de 14 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), responsáveis pelo atendimento nas unidades, que além de realizarem procedimentos básicos em saúde, também serve como porta de entrada para os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta semana, o prefeito Victor Coelho e o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, realizaram visitas técnicas para acompanhar o andamento das obras.

“Estamos comprometidos em garantir que essas novas unidades de saúde sejam entregues, quanto antes, à população, proporcionando um atendimento de qualidade e mais acessível a todos”, acrescentou Alex Wingler.

“Essas novas unidades de saúde representam um grande passo para aprimorar o atendimento básico à população de Cachoeiro. Estamos empenhados em oferecer serviços de saúde acessíveis e com atendimento humanizado para todos os nossos cidadãos”, destacou o prefeito.