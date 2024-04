Cadáver em banco: mulher diz que idoso queria dinheiro para TV e obras

Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, presa na última terça-feira (16), após levar um cadáver a uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio, afirmou à polícia que decidiu sacar R$ 17 mil de um empréstimo feito em nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, após o idoso manifestar vontade de usar o dinheiro para comprar uma televisão e fazer uma obra em casa.

Ela diz ser sobrinha do homem — os investigadores confirmam que há uma relação de parentesco, mas seria de primos — e contou que atuava como cuidadora dele, já que eram vizinhos.

A tentativa de Érika fazer com que Paulo Roberto assinasse a documentação para o saque dos R$ 17 mil foi registrada em vídeo. Nas imagens, é possível perceber que a mulher segura a cabeça de Paulo Roberto e diz: “Assina para não me dar mais dor de cabeça, ter que ir no cartório. Eu não aguento mais”.

Enquanto isso, os funcionários do banco salientam que algo de errado está acontecendo com o idoso. “Eu acho que ele não está legal, não está bem, não”, diz uma atendente.

Idoso tinha sido internado com pneumonia

De acordo com o relato de Érika, Paulo Roberto ficou cinco dias internado por causa de uma pneumonia e teve alta na última segunda-feira. Segundo a Fundação Saúde, gestora da UPA Bangu, ele deu entrada na unidade no dia 8 de abril com quadro de infecção pulmonar. Após tratamento e melhora do quadro clínico, teve alta no dia 15 de abril.

Após sair da UPA, o idoso ficou sob os cuidados de Érika, afirmou ela, e revelou ter feito o empréstimo, solicitado no dia 25 de março. Ele, então, teria mostrado interesse em sacar a quantia pedida. Érika disse que foi ao banco com Paulo para atender a um desejo dele.