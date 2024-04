Café com política em Domingos Martins

No último domingo (21), aconteceu um café da manhã com várias lideranças do agro e políticos, na residência do produtor rural Flávio Wruck, que está sendo cotado para ser pré-candidato a vice-prefeito na chapa do ex-prefeito Carlinhos Borboleta (PP).

Ex-secretário de Agricultura do município, Flávio Wruck, está filiado ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, partido do vice-governador Ricardo Ferraço, e é apadrinhado e apoiado pelo deputado estadual Adilson Espindula (PSD), que foi o mais votado em Domingos Martins.