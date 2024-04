Câmara aprova urgência para PL da reoneração dos municípios com 275 votos a 139

A Câmara aprovou nesta terça-feira (9), o regime de urgência para acelerar a tramitação do projeto de lei da reoneração da folha salarial das prefeituras, com 275 votos a favor, 139 contra e uma abstenção.

Antes, os deputados aprovaram a urgência para o PL que prevê o fim gradual do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Foram 299 votos favoráveis, 110 contrários e uma abstenção.

Com a urgência aprovada, os textos não precisarão passar por análise em comissões antes de ir a plenário. O mérito das duas propostas deve ser votado no início da semana que vem, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Estadao Conteudo

