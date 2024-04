Câmara de Iúna passa a realizar votações através de sistema eletrônico

A última terça-feira (9), ficou marcada na história da Câmara Municipal de Iúna, pois foi o primeiro dia de uso do sistema eletrônico de votação após aprovação do Projeto de Resolução nº 01/2024, que regulamenta o sistema de ponto eletrônico, bem como a funcionalidade no âmbito da Câmara Municipal de Iúna.

A Casa de Leis passa a votar projetos e requerimentos em formato digital por meio de tablet que transmite em tempo real para as telas do Plenário, mantendo o caráter público e transparente da votação.

Leia Também: TCE-ES alerta municípios do Caparaó com déficit no RPPS

Com a implantação desse sistema de modernização, houve alteração nos dispositivos do Regimento Interno. O Artigo 185 do Regimento Interno passa a vigorar da seguinte maneira: “Nas deliberações da Câmara, o voto será sempre público, e dar-se-á em formato digital, mantendo-se nos arquivos cópias físicas de todos os documentos”.

Os vereadores terão um tempo pré-definido para registrar seus votos, onde ficarão visíveis nas telas do plenário a letra “S” para votos favoráveis e “N” para votos contrários, bem como os nomes dos vereadores. No canto inferior direito constará a quantidade de votos favoráveis (em verde), votos contrários (em vermelho), abstenções (em rosa) e o total de votos (em amarelo).

Após a votação, o Presidente bloqueará os recebimentos de opções de votos e anunciará o resultado com o número de vereadores que votaram em cada opção.

Crédito: Câmara de Iúna