Caminhão com lajotas desce ladeira e atinge poste em Presidente Kennedy

Um caminhão, carregado com lajotas, derrubou um poste após descer de ré por não conseguir subir uma ladeira no centro de Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (17).

De acordo com respostas enviadas pela Polícia Militar, o caminhão, que estava carregado com lajotas, subia a ladeira, momento em que o motorista perdeu o controle do veículo e desceu de ré, atingido o muro de uma residência e um poste. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Sobre o poste derrubado, a EDP informou que uma equipe da concessionária foi imediatamente enviada ao local, realizou a substituição do poste danificado e o fornecimento de energia foi normalizado.