Motociclista fica ferida em acidente com caminhão em Santa Maria de Jetibá

Uma motociclista, de 24 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro Belém, em Santa Maria de Jetibá, na tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para para verificarem uma ocorrência de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão no bairro Belém, em Santa Maria de Jetibá. Ao chegarem no local, a equipe constatou que a condutora da motocicleta já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Evangélico do município.

No entanto, o motorista do caminhão, de 30 anos, explicou que a mulher foi realizar uma ultrapassagem quando acabou colidindo com o caminhão. O homem realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele não ficou ferido.