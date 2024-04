Caminhão dos Correios é alvo de criminosos em Mimoso do Sul

Um caminhão dos correios foi alvo da ação de criminosos na Rodovia ES 297, próximo ao km 44, em Mimoso do Sul, na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, um funcionário da concessionária Eco101, informou aos militares que um veículo dos Correios havia sido alvo de assalto e o condutor estava sendo matido refém.

No local, os militares encontraram o caminhão baú dos Correios e o motorista. Ele contou que conduzia o veículo de Vitória para Minas Gerais, sem carga no compartimento, quando foi surpreendido por um carro. Um dos ocupantes saiu do veículo e apontou a arma em sua direção. Além disso, havia um caminhão de cor preta no local.

No entanto, após passar por um trecho da rodovia, o pneu do caminhão dos Correios estourou por conta de pregos que estavam soltos na via estadual, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O condutor relatou que o caminhão suspeito fugiu do local.

A vítima conseguiu direcionar o veículo para o acostamento, onde ficou parado, e fugiu para o mato. Ao retornar para o caminhão, constatou que o baú tinha sido arrombado. O motorista foi orientado a registrar o fato na delegacia.