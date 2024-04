Motociclista morre em acidente com vaca em Presidente Kennedy

Um motociclista morreu e o outro ficou ferido após bater em uma vaca na Rodovia ES 162, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25).

A Polícia Militar informou que os militares receberam a informação de que vítimas de um acidente de trânsito envolvendo uma vaca tinham sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e dado entrada no Pronto Atendimento (PA) de Presidente Kennedy.

No entanto, os militares estiveram no PA e foram informados que um dos envolvidos no acidente não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade hospitalar.

Diante disso, os policiais foram até a Rodovia ES 162 e constataram que teria acontecido um atropelamento envolvendo uma vaca e uma motocicleta, que estava com a parte da frente danificada. A PM disse que o animal estava na pista e ninguém se apresentou como proprietário.