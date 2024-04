Câncer: deputado discute “situação alarmante” do Brasil com foco no ES

Após dois dias de agendas em Brasília, o deputado estadual do Espírito Santo, Dr. Bruno Resende (União) usou a sua rede social para chamar atenção para a assistência ao tratamento do câncer no Estado e em todo o país.

Em audiência com o deputado federal Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, o parlamentar capixaba discutiu sobre as dificuldades e formas de ampliar o acesso no Estado e no país.

LEIA TAMBÉM: TRE-ES alerta sobre prazo para tirar título no cartório eleitoral

O encontro contou com a participação do secretário estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni, que viabilizou o encontro.

“São mais de 70 mil brasileiros que se quer têm a chance de lutar contra o câncer. E a nossa pauta é levar dignidade para o nosso Espírito Santo e também para cada cantinho do Brasil”, explicou o parlamentar.

Tratamento contra o Câncer

Dr. Bruno Resende também participou de uma reunião na Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer (Abificc), onde tratou sobre o acesso qualificado aos tratamentos em todo o país. Representando o ES, estavam o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e o Santa Rita.

A agenda em Brasília ainda contou com reuniões no Congresso Nacional, falando sobre tratamentos de câncer e expondo as dificuldades do acesso à radioterapia no cenário nacional, e com o deputado federal Gilson Daniel.

“Tratamos das recentes enchentes no Sul do ES e a necessidade de apoio à comunidade atingida, avaliando medidas como postergação de pagamento de impostos federais, para que as pessoas e o comércio local possam ter fôlego para retomar suas atividades”, relatou Bruno Resende.