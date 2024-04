Capacitação: Anchieta abre 40 vagas para curso gratuito de informática

A Prefeitura de Anchieta oferece mais uma oportunidade para quem busca capacitação para o trabalho. É o curso de informática básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Infocentro, com inscrições abertas a partir da próxima terça-feira (9).

Serão oferecidas quarenta vagas para o público-alvo de anchietenses acima de 16 anos de idade. Anote os documentos necessários e separe-os antecipadamente para não ter correria no dia da inscrição: Registro Geral (carteira de identidade) ou Certidão de Nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência; Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de escolaridade. Para aluno menor de idade é necessário a apresentação de documentos pessoais do responsável.

As inscrições serão feitas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). o horário de atendimento vai das 7 horas até as 16h. Mais informações pelo telefone (28) 99279-1446. O período de inscrições se encerra no dia 16 de abril.