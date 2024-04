Confira os confrontos das quartas do Campeonato Capixaba Sub-20

Os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba Sub-20 foram estão definidos no fim de semana, com os resultados da última rodada da primeira fase da competição. Real Noroeste, Capixaba SC e Estrela do Norte ficaram com as três últimas vagas para o mata-mata, que ainda estavam em disputa.

Além dessas equipes, Nova Venécia SAF, Vitória e Vilavelhense, líderes dos grupos A, B e D, respectivamente, e Porto Vitória e Rio Branco SAF, líder e vice-líder da Chave C, que já estavam matematicamente classificados, também avançaram na competição.

Dessa forma, de um lado do chaveamento das quartas de final ficaram os confrontos entre Capixaba SC e Nova Venécia SAF, e entre Rio Branco SAF e Vilavelhense. Do outro lado, estão os jogos entre Real Noroeste e Vitória, além de Estrela do Norte contra Porto Vitória.

As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta. O times que tiveram melhor classificação na primeira fase, que foram os líderes dos grupos, têm a vantagem do empate na soma dos placares, além do mando de campo da segunda partida.

Ida das quartas de final

A rodada com os jogos da ida será confirmada nesta semana pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). Verifique as informações atualizadas na página oficial da competição. A entrada para as partidas é gratuita.

Organizado pela FES, o Estadual Sub-20 vale duas vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, que ficam com os dois finalistas, e uma vaga para a Copa do Brasil Sub-20 2025, que será do campeão. Neste ano, o campeonato recebe recursos de Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), no valor de R$ 150 mil, para pagamento de arbitragem, quadro móvel e material esportivo.

Quartas de final do Campeonato Capixaba Sub-20

Capixaba SC x Nova Venécia

Real Noroeste x Vitória

Estrela do Norte x Porto Vitória

Rio Branco SAF x Vilavelhense