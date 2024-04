Capixaba se sagra tetracampeão Sul-americano de Muay thai

Representando o Brasil e o Espírito Santo, o capixaba Genivan Porto se sagrou tetracampeão sul-americano de Muay thai no último domingo (07). O 34° Campeonato Sul-Americano de Muay thai e Brasil Open aconteceu em São Paulo (SP), durante o Arnold South America, maior evento multiesportivo da América do Sul.

Leia também: Orientação de atletas para Corrida de São Pedro em Cachoeiro

Genivan Porto é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O lutador conquistou o título na categoria juvenil e, a partir de agora, vai disputar os próximos campeonatos na categoria adulta.

“Foi uma experiência muito boa e estou muito feliz com mais uma conquista. Toda vitória é única, ainda mais quando é dentro da feira do Arnold. Fiquei muito feliz com minha luta e com o resultado. Essa foi a minha última luta no juvenil, porque no mês que vem completo 18 anos e começarei a lutar no adulto. Agora é só continuar no foco para os próximos campeonatos”, comemorou Genivan Porto.

Karatê

O Espírito Santo também foi bem representado no karatê pela atleta Raylaine Sara Chagas, que foi vice-campeã na categoria Kumite Senior Feminino individual – 55kg, faixa roxa/preta. Ela também é uma das contempladas no edital 2023/2024 do Bolsa Atleta.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).