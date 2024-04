Capixabão: com campeão definido, veja o que disputam os finalistas em 2025

No último sábado (13), aconteceu a grande final do Capixabão 2024. Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco AC realizaram uma final eletrizante, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Com um belo gol de Pepeu, aos 47 minutos do primeiro tempo, o Rio Branco VN, que controlava o jogo até então, via o título cada vez mais próximo. Nesse momento, ambos os times precisavam de apenas um gol para “colocar a mão na taça”.

O time de Venda Nova jogou melhor em boa parte do segundo tempo, chegando mais que o time da capital ao ataque. Porém, sem mais gols, o jogo terminou em 1 a 0 (2 a 2 no agregado), se encaminhando para os pênaltis.

Cobrança de pênaltis na final do Capixabão

O Polenteiro chegou a abrir duas cobranças de vantagem para cima do Rio Branco AC, com o goleiro Pedro Freitas realizando duas defesas. Porém, Juan Silva, jogador do time de Venda Nova, acertou a trave. Com isso, Neguete brilhou, pegando dois pênaltis e garantindo o 38° título do Capa Branca.

Competições em 2025

Com a chegada na final, os dois finalistas do Capixabão já haviam garantido vaga na Copa do Brasil. Ou seja, o Rio Branco VN, jogará apenas a Copa do Brasil em 2025, além do Campeonato Estadual.

Já o Rio Branco AC, vai ter a oportunidade de disputar a Série D e a Copa Verde de 2025, além da Copa do Brasil.