Capixabas acertam os números da Lotofácil e ficam extremamente feliz

O resultado da Lotofácil deixou quatro capixabas extremamente feliz. Três apostas do Espírito Santo acertaram 14 números na Lotofácil e faturaram R$1.993,65 cada, no sorteio do concurso 3077, realizado, nesta sexta-feira (12). Um bolão feito em Cariacica faturou R$ 3.987,30.

As apostas vencedoras são de Barra de São Francisco, Cariacica, Marechal Floriano e Vila Velha. Os números sorteados foram: 02 – 05 – 07- 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23

De acordo com a Caixa Econômica Federal, duas apostas, uma de Simoes Filho (BA) e a outra de São Paulo (SP), acertaram os 15 números e levaram R$821.982,98 cada.