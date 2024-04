Idosa fica ferida após caminhonete bater em caminhão em Cachoeiro

Uma mulher de 70 anos, ficou ferida após o veículo em que ela estava, bater na traseira de um caminhão na Rodovia ES-482, na altura do bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (18).

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que os policiais foram acionados para irem ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, para atenderem uma vítima de acidente de trânsito na Rodovia ES-482.

No hospital, a vítima relatou aos militares que estava no banco do carona da caminhonete, de cor preta, seguindo na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, na altura do bairro União, momento em que a condutora não conseguiu parar o veículo e acabou batendo na traseira de um caminhão que seguia logo à frente.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a passageira para a Santa Casa de Cachoeiro. Segundo a PM, os condutores de ambos os veículos não foram localizados. O estado de saúde do paciente não foi informado.