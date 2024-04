Carreta agarra e causa transtorno no trânsito em Cachoeiro

Uma carreta ficou agarrada na avenida Francisco Lacerda de Aguiar após tentar fazer uma manobra, na altura do bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (19). Por conta do ocorrido, uma fila de veículos se formou na avenida.

Motoristas que passavam no momento do ocorrido registraram a carreta saindo da Rua Osvaldo Cruz e seguindo sentido a Rua Idalino Soares. Porém, o motorista não consegue realizar a manobra e a carreta fica agarrada no cruzamento.

Leia também: Servidor da Prefeitura de Cachoeiro fica gravemente ferido após acidente

A reportagem procurou a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro para mais informações, mas até o momento não obteve retorno.