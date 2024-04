Carreta-baú tomba em lago às margens da BR-101, em Rio Novo do Sul

Uma carreta-baú saiu da pista e tombou dentro de um lago que fica às margens da BR-101, em Rio Novo do Sul, na tarde da última quarta-feira (10).

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 16h54 desta quarta-feira (10), km 382,2 da BR-101.

Segundo a Eco101, para atendimento do acidente, foram acionados recursos da concessionária, como: ambulância, guincho e viatura de inspeção. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. Não houve vítimas e a via não precisou ser interditada.

Procuramos a PRF para saber a dinâmica do acidente e fomos informados que nada foi passado para a assessoria.