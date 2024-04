Carreta pega fogo e interdita BR-101 Sul, em Atílio Vivácqua

Uma carreta pegou fogo e interditou a pista no km 434 da BR-101 Sul, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na noite da última quarta-feira (3).

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 23h17 no km 434, em Atílio Vivácqua, e envolveu uma carreta. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.

Segundo a Eco101, para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. Além disso, a pista ficou totalmente interditada e à 1h56 foi iniciada a operação pare e siga. A partir das 4h15, o tráfego começou a fluir pelas faixas 1 em ambos os sentidos.

Já o Corpo de Bombeiros informou que a carrega, carregada de papel, tombou em uma curva e, em seguida, pegou fogo. Quando os militares chegaram, o motorista já estava fora do veículo, apresentando apenas escoriações, e a carreta já estava totalmente tomada pelas chamas. Os bombeiros realizaram o combate e o rescaldo, extinguindo totalmente as chamas, e deixando o local aos cuidados da Eco101.