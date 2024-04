Casagrande anuncia mais de R$ 4,3 milhões de investimentos em Alegre

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta sexta-feira (26), em Alegre, no Caparaó, grandes investimentos para a cidade.

Ao lado do prefeito Nirrô Emerick (PP) e demais autoridades, Renato Casagrande assinou as ordens de serviço para a construção da nova praça e campo society no distrito de Anutiba, orçado em R$ 1.061.780,79.

Leia também: Governo inaugura obras e anuncia novos investimentos em Guaçuí

Além disso, foi assinada a ordem de serviço para a construção do muro de contenção na rua Celso Luís Barbosa, no bairro Clério Moulin. O investimento é de R$ 1.619.342,44.

Também foram assinadas as ordens de serviço para a realização da obra de contenção de talude na rua Francisco Arcon (Bilau), no valor de R$ 1.416.793,28, e o investimento de R$ 256.994,39 para a execução da obra de drenagem e pavimentação da rua Pedro Martins.

Ao todo, cerca de R$ 4.354.910,90 de investimentos do Governo do Estado foram anunciados durante a visita ao município de Alegre.

Fotos: Diorgenes Ribeiro/Aqui Notícias